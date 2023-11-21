BIST 8.047
DOLAR 28,79
EURO 31,54
ALTIN 1.856,02
HABER /  SPOR

Kayserispor - Adana Demirspor maç biletleri bugün satışa sunuldu

Kayserispor - Adana Demirspor maç biletleri bugün satışa sunuldu

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Maç biletleri bugün satışa sunuldu.

Abone ol

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Kayserispor - Adana Demirspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 26 Kasım Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Bugün Passolig kanalıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bileti: 100 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 100 TL
Doğu Üst Tribün Bileti: 200 TL
Doğu Alt Tribün Bileti: 250 TL
Batı Alt Tribün Bileti: 400 TL
Batı Balkon Bileti: 500 TL
Misafir tribün bileti: 130 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor!
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor!
Ankara'da 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Ankara'da 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Aydın'da balkondan düşen alzheimer hastası kadını tente kurtardı
Aydın'da balkondan düşen alzheimer hastası kadını tente kurtardı
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak
Erzurum'da kaybolan şahıs jandarma tarafından bulundu
Erzurum'da kaybolan şahıs jandarma tarafından bulundu
Gazeteci Fuat Kozluklu'ya 'mermileri boşaltırım diyen İsrailli hakkında karar
Gazeteci Fuat Kozluklu'ya 'mermileri boşaltırım diyen İsrailli hakkında karar
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 36 işletmeye 105 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 36 işletmeye 105 milyon TL ceza
İBB'den suya yüzde 48 zam teklifi: Tarife her ay güncellensin
İBB'den suya yüzde 48 zam teklifi: Tarife her ay güncellensin
Diyarbakır’da silahla vurulan kız çocuğu ağır yaralandı
Diyarbakır’da silahla vurulan kız çocuğu ağır yaralandı
Erzurum'da jandarma karda mahsur olan vatandaşları kurtardı
Erzurum'da jandarma karda mahsur olan vatandaşları kurtardı
Özgür Demirtaş, Arda Turan'dan intikam böyle aldı! 'Bir daha bana sor, seni dolandırılmaktan kurtarayım"
Özgür Demirtaş, Arda Turan'dan intikam böyle aldı! 'Bir daha bana sor, seni dolandırılmaktan kurtarayım"
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor