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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ üyeliğinden istenen ceza belli oldu

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ üyeliğinden istenen ceza belli oldu

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamalarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuksuz sanık Demir katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı, sanığın üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunun, örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Demir'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Demir'in avukatı da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demir'e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 15 Şubat 2024'e erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporuna göre, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı.

Sorular, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

Bu şekilde elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldı.

Soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensupları, ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attı.

Buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulundu.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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