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Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı yükseldi! Ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 874 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 807 bin lira, en yüksek 1 milyon 887 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 1 milyon 874 bin lira oldu. 

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 345 milyon 852 bin 319,08 lira, işlem miktarı ise 1.821,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 826 milyon 622 bin 145,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk olarak sıralandı.

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