Meteoroloji uyardı, Bodrum-Antalya Kaş arasındaki denizleri fırtına bekliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Antalya Kaş arasındaki denizlerde uyarısında bulundu.

Abone ol

Yapılan uyarıda, “Bodrum- Kaş arasında rüzgarın, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (Çarşamba) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.