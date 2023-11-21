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Küçükçekmece Gölü’nde erkek cesedi bulundu, adli tıp morguna kaldırıldı

Küçükçekmece Gölü’nde erkek cesedi bulundu, adli tıp morguna kaldırıldı

Küçükçekmece Gölünde, 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Gölü'nde su yüzeyinde hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerince gölden çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin 30 yaşlarında Hakan K.’ye ait olduğu belirlendi.

Yapılan polis ve savcı incelemesinde cesedin üzerinde herhangi bir darp izinin olmadığı öğrenilirken, şahsın düştüğü veya intihar ettiği üzerinde duruluyor. İncelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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