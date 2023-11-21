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Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'a gitmedi

Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'a gitmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 121-116 mağlup etti.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona 8 maçla devam edildi. Altı maçtır kaybeden Warriors, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili performansına rağmen Rockets'ı 5 sayı farkla yenerek salondan galibiyetle ayrıldı.

Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaunt, Klay Thompson 20 sayı, Chris Paul 15 sayı, 12 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Jabari Smith 17 sayı, Dillon Brooks ve Jalen Green 16 sayıyla oynadı.

Spurs, galibiyeti unuttu

Sahasında Los Angeles Clippers'a 124-99 yenilen San Antonio Spurs, üst üste 9. mağlubiyetini aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 5 ribauntluk performans sergilediği Spurs'te, Keldon Johnson 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Paul George'un 28, Kawhi Leonard'ın 21 sayıyla oynadığı Clippers'ta ise James Harden 13 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 10 sayı, 6 asistlik katkı verdi.

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