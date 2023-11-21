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Galler - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

Galler - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Futbol Takımı, grubu lider tamamlamak için Galler ile deplasmanda karşılaşacak.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Galler 0-0 Türkiye (CANLI SKOR)

Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

İlk 11'ler

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih Özcan, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper

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