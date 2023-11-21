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Kuzey Kore, yörüngeye casus uydusu gönderdi

Kuzey Kore, yörüngeye casus uydusu gönderdi

Kuzey Kore, bu yıl 3. kez yaptığı denemede Dünya yörüngesine casus uydusunu göndermeyi başardı.

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Kuzey Kore, 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yörüngeye casus uydusu göndereceğini açıklamasının ardından fırlatmayı gerçekleştirdi. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uydunun Dünya yörüngesine başarılı şekilde gönderildiği bildirildi. Kuzey Kore, casus uydusunun Sohae Uydu Fırlatma Tesisi’nden yerel saatle 10.42'de fırlatıldığını ve 10.54'te uydunun yörüngeye girdiğini açıkladı.

"Başka uydular da göndereceğiz"

Açıklamada, yakın gelecekte Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri’nin gözetleme kabiliyetlerinin güvence altına alınması için birden fazla casus uydunun yörüngeye gönderileceği bildirildi.


Güney Kore ve Japonya, fırlatmayı doğrularken, söz konusu uydunun yörüngeye yerleştirilip yerleştirilmediğini henüz doğrulayamadıklarını belirtti.

Rusya’nın yardım sözü sonrası ilk fırlatma

Kuzey Kore geçtiğimiz mayıs ve ağustos aylarında casus uydu fırlatma girişiminde 2 kez başarısız olmuştu. Son fırlatma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a eylül ayındaki Rusya ziyarete sırasında Kuzey Kore’ye uydu yapımında yardımcı olma sözü vermesinin ardından gerçekleşti.

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