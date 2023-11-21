BIST 8.047
DOLAR 28,78
EURO 31,44
ALTIN 1.848,92
HABER /  DÜNYA

İsrail ve Hamas anlaştı! Netanyahu resmen ilan etti!

İsrail ve Hamas anlaştı! Netanyahu resmen ilan etti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştıklarını açıklayarak, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak" dedi.

Abone ol

 İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan esir takası konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

İsrail ve Hamas anlaştı

Netanyahu, rehineler konusunda Hamas ile anlaştıklarını belirterek, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. İsrail hükümeti zor bir kararla karşı karşıya kaldı ancak doğru kararı verdi. ABD Başkanı Joe Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'a kalan rehineler için tıbbi destek sağlamasını da içeriyor" dedi.

'Ateşkes sağlansa dahi Hamas'la savaşa devam edeceğiz'

Öte yandan Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Biden'a anket şoku!
ABD Başkanı Biden'a anket şoku!
Bakan Mehmet Özhaseki: Rantsal dönüşüm istemiyoruz
Bakan Mehmet Özhaseki: Rantsal dönüşüm istemiyoruz
Kuzey Kore, yörüngeye casus uydusu gönderdi
Kuzey Kore, yörüngeye casus uydusu gönderdi
Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor
Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor
Hizbullah İsrail'e ait askeri fabrikayı vurdu
Hizbullah İsrail'e ait askeri fabrikayı vurdu
Galler - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)
Galler - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi
Türkiye ile Cezayir arasındaki LNG anlaşması uzatıldı
Türkiye ile Cezayir arasındaki LNG anlaşması uzatıldı
MHP'li Celal Adan özür dilemeyeceğini söyledi! "P.venkler" dediği duyulmuştu
MHP'li Celal Adan özür dilemeyeceğini söyledi! "P.venkler" dediği duyulmuştu
TB3 ve KIZILELMA dünya muharebe tarihinde devrim yapacak
TB3 ve KIZILELMA dünya muharebe tarihinde devrim yapacak
TFF, Ali Koç ve Dursun Özbek'i PFDK'ya sevk etti!
TFF, Ali Koç ve Dursun Özbek'i PFDK'ya sevk etti!
Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den üçüncü bir tahliye planlıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den üçüncü bir tahliye planlıyoruz