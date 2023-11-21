İsrail ve Hamas anlaştı! Netanyahu resmen ilan etti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştıklarını açıklayarak, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak" dedi.

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İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan esir takası konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

İsrail ve Hamas anlaştı

Netanyahu, rehineler konusunda Hamas ile anlaştıklarını belirterek, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. İsrail hükümeti zor bir kararla karşı karşıya kaldı ancak doğru kararı verdi. ABD Başkanı Joe Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'a kalan rehineler için tıbbi destek sağlamasını da içeriyor" dedi.

'Ateşkes sağlansa dahi Hamas'la savaşa devam edeceğiz'

Öte yandan Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.