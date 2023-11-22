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Türk turist fuhuş için gitti fena dolandırıldı! 'Sevişmeden önce duşa gir' dedi her şeyini alıp gitti

Türk turist fuhuş için gitti fena dolandırıldı! 'Sevişmeden önce duşa gir' dedi her şeyini alıp gitti

Uluslararası kamuoyunda tatil cenneti olarak bilinen ve seks turizminin yoğun olduğu Tayland’da bir Türk işadamı, hafta sonu fuhuş yapmak isterken dolandırıcıların kurbanı oldu…

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Seks turizminin yoğun olduğu Tayland'da tatile giden bir Türk turist feci bir şekilde dolandırıldı. Tayland medyasında yer alan haberlerde soyadı Ruhan olan bir Türk turistin yaşadığı bütün talihsizlikler ortaya saçıldı.

Çöpçatan sitesinde tanışmışlar...

Ruhan, bir çöpçatan sitesinden Tayland’da yaşayan bir kadınla tanıştı. Kadın, Ruhan’ı Phuket’ten Pattaya’ya çağırdı. Birlikte yürüyüş yapıp bazı mekanlarda eğlendikten sonra kadın adamı otel odasına çağırdı.

Sevişmeden önce duşa gir!

Çift arasındaki yakınlaşmanın giderek arttığı bir anda ise ismi açıklanmayan kadın adamın duşa girmesini istedi. Bu isteği kabul eden ve duş alan adam odaya geri döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

Neyi var neyi yok alıp gitti

Kadın, adamın paralarını ve değerli eşyalarını çalıp ortadan kaçmıştı. Yaklaşık 2100 dolarını ve iPhone 14 Pro model cep telefonunu çaldıran adam soluğu polis karakolunda aldı.

Kameralardan kadın aranıyor!

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Pattaya polisi güvenlik kameralarından kadının kimliğini bulmak için harekete geçeceklerini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Tayland medyası, Ruhan ve kadının fotoğraflarını paylaştı.

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