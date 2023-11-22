İsrail ve Hamas 4 günlük ateşkes ve esir takası için anlaştı! 50 İsrailliye karşı 150 Filistinli...

İSRAİL ile Hamas Gazze'deki soykırımın 47. gününde 4 günlük ateşkes ve rehine takası için anlaştı. Hamas'ın bırakacağı 50 İsrailli rehineye karşılık İsrail 150 Filistinli esiri serbest bırakacak. 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze’ye girecek. Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği 24 saat içinde açıklanacak. İşte Gazze'de son yaşananlar...

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İsrail hükümeti, Hamas'ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest bırakılması ve bu süreçteki 4 günlük ateşkes kararını onayladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail 4 günlük ateşkesi kabul etti" denildi. Anlaşmaya göre, Hamas elindeki 50 İsrailli rehineyi serbest bırakacak, buna karşılık İsrail, cezaevlerindeki 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Katar yönetimi, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı.

Hamas 50 rehineyi serbest bırakacak

İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takası ve ateşkes onaylandı. Açıklama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapıldı. Açıklamaya göre Hamas, 4 gün içerisinde kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek.

İsrail 150 tutukluyu iade edecek

Hamas'ın açıklamasına göre de İsrail 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak. Ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak. Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.

İsrail güçleri 4 gün hareket etmeyecek

Ateşkes anlaşmadan 24 saat sonra başlayacak. Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilirken, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

NETANYAHU: HÜKÜMET DOĞRU KARARI VERDİ İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi ordunun da ateşkese destek verdiğini söylemiş; bunun birliklerin toparlanması için fırsat olacağını vurgulamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi." dedi.

İsrail Başbakanı, üzerinde konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti.

'Orduya savaş için hazırlanma imkanı'

İsrail Başbakanı, üzerinde konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti. Netanyahu, anlaşmanın savaşa devam etmesi için orduya hazırlanma imkanı tanıyacağını vurguladı.

2011'deki esir takasında ne olmuştu?

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.