Ümit Dikbayır: Bu çirkinlikleri adaletin ve hukukun gündemine taşıyorum

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, videolu bir açıklama yayımladı, "Bu çirkinlikleri artık adaletin ve hukukun gündemine taşıyorum" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiğinin öne sürülmesinin ardından dün "taciz" iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, videolu bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kendisine yönelik iddialar için "dedikodu" ve "iftira" diyen Dikbayır, "Bu çirkinlikleri artık adaletin ve hukukun gündemine taşıyorum" açıklamasında bulundu.

İddialar üzerine daha önce partiden istifa etme kararı alan Dikbayır, gazeteci İpek Özbey’e “Vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim” demişti.

Dikbayır, yayımladığı video mesajda özetle şunları dile getirdi:

"İnanıyordum ki Akşener, partiye verilen hiçbir emeği iftira ile aynı cümlede kullandırmayacak, olmadı"

"İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bile emeğinin heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki Genel Başkanımız bu dedikodu ve iftira çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, partiye verilen hiçbir emeği iftira, hırsızlık ve para ilişkileriyle aynı cümle içerisinde kullandırmayacak. Ama olmadı… Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı."

"Hesapçı ve kurnaz kişi ve odaklar…"

"Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlamak, soluk aldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim. Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim, partimizin kurullarında karşılık bulmadı. Gelinen noktada Türkiye’ye ve Türk milletine güneşi vadeden İYİ Partinin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susmam mümkün değildir. Gördüm ki suskunluk Genel Başkanımızın etrafına yuvalanmış olan hesapçı ve kurnaz kişi ve odaklara güç katmaktan başka işe yaramayacak."

"Her gün yeni yalanlar üretiliyor…"

"Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor, her gün yeni yalanlar üretiliyor. Her gün yeni kalpler kırılıyor. Nitekim benim Sayın Genel Başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanlarıyla başlayan dedikodular, disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir."

"Üç beş kendini bilmezin yalanlarıyla…"

"Bu kadar basitleşebilen, bu kadar alçalabilen bu güruhun iyi ve cesur insanları daha fazla kirletmesine sessiz kalamam. Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum, bu mücadele yalnızca kendi adıma verdiğim bir mücadele değildir. Bu mücadele başta canımdan aziz bildiğim ailem olmak üzere, tüm emektarlarımız, gönül veren seçmenlerimiz adınadır. İYİ Partinin dedikodularla, hiçbir ferdinin hak etmediği iftiralarla anılmasına engel olmak içindir.

Bu hareket, tüm emektarlarımıza patronluk taslayan, kendine özel üç beş kendini bilmezin yalanlarıyla Genel Başkan'ın fikrini ve vicdanını zehirlemeye kalkacağı sahipsiz bir hareket değildir. Bu hareket, il ve ilçe başkanlarımızdan, mahallelerde emek veren cesurlarımıza kadar hepimize ağalık taslayan üç beş kendini bilmezin dedikodu çarkında ezilecek, itibarsızlaştırılacak bir hareket de değildir. Bu hareket partimizi şahsi malı zanneden, tüm unsurlarını idare edebileceğini zanneden kendini bilmez bir güruhun elinde oyuncak olabilecek bir hareket de değildir. Bu hareket kibirli bir güruhun iyi ve cesur insanları bozuk para gibi harcayabileceği bir hareket de değildir."