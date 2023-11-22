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Konya'da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı ayni aileden 4 kişi öldü

Konya'da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı ayni aileden 4 kişi öldü

KONYA'da bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Emre Ç. yönetimindeki 42 AY 176 plakalı otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki 42 ANR 559 plakalı kamyona çarptı.

Anne-baba ve iki çocuk...

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü gözaltında

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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