Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail soykırıma devam ediyor! 4 bin çocuğu öldürdük, yetmez...

İSRAİL, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 47. gününde devam ediyor. Ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'yi bombaladı. İsrail savaş uçaklarının bombalarıyla gece Gazze'de en az 44 kişi öldü. Ölenler arasında 2 de gazeteci var. ABD eski Dışişleri çalışanı, "İsrail'in 4 bin çocuğu öldürmesi yeterli değil" dedi. İşte Gazze'de son yaşananlar...

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İsrail savaş uçaklarının beklenen insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. İşte Gazze'deki soykırımın 47. gününde yaşananlar...

04:10 İsrail 2 gazeteciyi daha öldürdü! Birini keskin nişancı vurdu

Gazze'de bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanında al-Quds Today televizyon kanalında çalışan gazeteci Muhammed Nebil el-Zok yaşamını yitirdi.

Ray el-Filistin radyosunda çalışan gazeteci Asım el-Burş ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki es-Saftavi bölgesinde İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu öldü. El-Zok ve es-Saftavi'nin ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 6'sı kadın 64'e yükseldi.

04:00 4 bin Filistinli çocuğu öldürdük, bu yeterli değil

Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde çalışan Stuart Seldowitz'in Gazze'de 4 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinin "yeterli olmadığını" söylemesi büyük tepki çekti.

Eski Dışişleri çalışanı Seldowitz'in New York şehrinde bir seyyar satıcıya yönelik tacizi, sosyal medyada gündem oldu. X sosyal medya platformunda paylaşılan videoda, Seldowitz'in sokakta yiyecek satan kişiyi "sen teröristsin" sözleriyle taciz ettiği görüldü.

Videoda, satıcının çalıştığını belirterek defalarca kendisinden uzaklaşmasını istediği halde sözlü sataşmayı sürdüren Seldowitz'in "Biliyor musun? 4 bin Filistinli çocuğu öldürdük, bu yeterli değildi, bu yeterli değildi." sözleri yer aldı.

Bir diğer X kullanıcısı tarafından paylaşılan farklı bir videoda da Seldowitz'in yine bir sokak satıcısını taciz ederek, Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakarete varan tahrik edici ifadeler kullandığı görüldü.

02:30 İsrail savaş uçakları vurmaya devam ediyor

Han Yunus Mülteci Kampı'nın batısındaki Hamed kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk ve kadın 25 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde Ebu Şemmas ailesinin evine yönelik bombardımanda 24 kişi yaşamını yitirdi. 20 kişi saldırıdan kurtuldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısında ise 3'ü arama kurtarma ekibinden olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bir başka eve de saldırı düzenlendi.