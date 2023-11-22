BIST 8.028
DOLAR 28,81
EURO 31,45
ALTIN 1.857,57
HABER /  GÜNCEL

Selçuk Bayraktar'a 'casusluk' operasyonu! Son anda yakayı ele verdi...

Selçuk Bayraktar'a 'casusluk' operasyonu! Son anda yakayı ele verdi...

Ürettiği SİHA ve İHA'larla Türkiye'nin gururu olan Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu BAYKAR'ın Hadımköy'deki tesislerinde yaşanan casusluk son anda engellendi.

Abone ol

Savunma ve havacılık dünyasında, insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına dünyada öncülük eden Baykar Teknoloji tesislerinde yaşanan casusluk operasyonu ortaya çıktı. Casus, gizli bilgleri harici harddiske aktarmaya çalışırken suçüstü yakalandı. 

Casus mühendis güvenliğe yakalandı

Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Baykar Teknoloji'nin Hadımköy tesislerinde, geliştirilen cihazların özelliklerinin olduğu bilgisayardan bilgileri hard diske aktarmaya çalışan casus mühendis güvenlik tarafından yakalandı.

Terörle mücadele kapsamında... 

Odatv'nin haberine göre, bilgi kaçırmaya çalıştığı ortaya çıkan mühendisin gözaltına alınıp soruşturmasının Terörle Mücadele kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de taciz ve tecavüzlerin perde arkası! Abdulkadir Selvi tek tek yazdı
İYİ Parti'de taciz ve tecavüzlerin perde arkası! Abdulkadir Selvi tek tek yazdı
Türk turist fuhuş için gitti fena dolandırıldı! 'Sevişmeden önce duşa gir' dedi her şeyini alıp gitti
Türk turist fuhuş için gitti fena dolandırıldı! 'Sevişmeden önce duşa gir' dedi her şeyini alıp gitti
Konya'da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı ayni aileden 4 kişi öldü
Konya'da katliam gibi kaza! Otomobille kamyon çarpıştı ayni aileden 4 kişi öldü
İstanbul'da rüşvet operasyonu! Rüşvetçi 39 polis gözaltına alınıp tutuklandı
İstanbul'da rüşvet operasyonu! Rüşvetçi 39 polis gözaltına alınıp tutuklandı
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail soykırıma devam ediyor! 4 bin çocuğu öldürdük, yetmez...
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail soykırıma devam ediyor! 4 bin çocuğu öldürdük, yetmez...
İsrail ve Hamas 4 günlük ateşkes ve esir takası için anlaştı! 50 İsrailliye karşı 150 Filistinli...
İsrail ve Hamas 4 günlük ateşkes ve esir takası için anlaştı! 50 İsrailliye karşı 150 Filistinli...
Ümit Dikbayır: Bu çirkinlikleri adaletin ve hukukun gündemine taşıyorum
Ümit Dikbayır: Bu çirkinlikleri adaletin ve hukukun gündemine taşıyorum
Milli Takım'da Uğurcan Çakır şoku! Maça devam edemedi
Milli Takım'da Uğurcan Çakır şoku! Maça devam edemedi
İsrail ve Hamas anlaştı! Netanyahu resmen ilan etti!
İsrail ve Hamas anlaştı! Netanyahu resmen ilan etti!
ABD Başkanı Biden'a anket şoku!
ABD Başkanı Biden'a anket şoku!
Bakan Mehmet Özhaseki: Rantsal dönüşüm istemiyoruz
Bakan Mehmet Özhaseki: Rantsal dönüşüm istemiyoruz
Kuzey Kore, yörüngeye casus uydusu gönderdi
Kuzey Kore, yörüngeye casus uydusu gönderdi