Selçuk Bayraktar'a 'casusluk' operasyonu! Son anda yakayı ele verdi...

Ürettiği SİHA ve İHA'larla Türkiye'nin gururu olan Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu BAYKAR'ın Hadımköy'deki tesislerinde yaşanan casusluk son anda engellendi.

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Savunma ve havacılık dünyasında, insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına dünyada öncülük eden Baykar Teknoloji tesislerinde yaşanan casusluk operasyonu ortaya çıktı. Casus, gizli bilgleri harici harddiske aktarmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Casus mühendis güvenliğe yakalandı

Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Baykar Teknoloji'nin Hadımköy tesislerinde, geliştirilen cihazların özelliklerinin olduğu bilgisayardan bilgileri hard diske aktarmaya çalışan casus mühendis güvenlik tarafından yakalandı.

Terörle mücadele kapsamında...

Odatv'nin haberine göre, bilgi kaçırmaya çalıştığı ortaya çıkan mühendisin gözaltına alınıp soruşturmasının Terörle Mücadele kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.