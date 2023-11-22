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EURO 2024 Elemeleri tamamlandı işte ilk 2 sırayı alan takımlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
EURO 2024 Elemeleri tamamlandı işte ilk 2 sırayı alan takımlar

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri oynanan son hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Almanya’da düzenlenecek şampiyonaya elemelerden katılacak 20 takım belli oldu.

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Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere eleme gruplarından katılacak ülkelerin tamamı kesinleşti. A Milli Futbol Takımı’nın 17 puanla lider tamamladığı D grubunda Hırvatistan ikinci olarak Almanya bileti almaya hak kazandı.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Galler - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Ermenistan: 1-0
Cebelitarık - Hollanda: 0-6
Yunanistan - Fransa: 2-2
Romanya - İsviçre: 1-0
Kosova - Belarus: 0-1
Andorra - İsrail: 0-2

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler şöyle:
A grubu: İspanya, İskoçya
B grubu: Fransa, Hollanda
C grubu: İngiltere, İtalya
D grubu: Türkiye, Hırvatistan
E grubu: Arnavutluk, Çekya
F grubu: Belçika, Avusturya
G grubu: Macaristan, Sırbistan
H grubu: Danimarka, Slovenya
I grubu: Romanya, İsviçre
J grubu: Portekiz, Slovakya

3 takım Uluslar Ligi’nden katılacak
EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

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