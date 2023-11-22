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Merkez Bankası bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti.

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TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para ihracı hizmetleri sunmak üzere 10 Eylül 2020'de verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Söz konusu karar; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu'nun 16. ve 19. maddesi uyarınca alındı.

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