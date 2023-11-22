Sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği ise 10.09 kilometre olarak ölçüldü.Abone ol
Uzun süredir beklenen Marmara depremi, bölge sakinlerinde endişe yaratırken, fay hattında hareketlilik görülüyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; bugün saat 05.06'da, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.
Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında kaydedilen depremin şiddeti 2.0, derinliği ise 10.09 kilometre olarak kaydedildi.