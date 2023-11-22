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Sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem oldu

Sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği ise 10.09 kilometre olarak ölçüldü.

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Uzun süredir beklenen Marmara depremi, bölge sakinlerinde endişe yaratırken, fay hattında hareketlilik görülüyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; bugün saat 05.06'da, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında kaydedilen depremin şiddeti 2.0, derinliği ise 10.09 kilometre olarak kaydedildi.

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