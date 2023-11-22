A Milli Takım'ın uçağı Münih'e acil iniş yaptı! Montella'nın ağabeyi ile ilgisi ne?

A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yaptı.

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Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024 Eleme Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak Almanya'nın başkenti Berlin'e acil iniş yaptı.

Milli takım uçağında yolcular arasında bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine uçağın tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yaptığı bildirildi.

Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrıldı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirme şöyle;

"A Millî Takım kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yapmıştır.

TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır.

A Milli Takım uçağının İstanbul Havalimanı’na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyuru yapılacaktır."