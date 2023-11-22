Esirler ne zaman serbest bırakılacak?

İsrail basını, Hamas'ın elindeki esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağını iddia etti.

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İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasını görüşmek için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında toplanan kabineden haberler yerel basına sızmaya başladı.

İbranice basında yer alan haberde, bakanların Hamas'ın elindeki esirlerinin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağına ilişkin bilgilendirildiği öne sürüldü.

5 aşamalı bir süreç...

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Başbakanlık Ofisinin serbest bırakılacak esirlerin ülkelerine getirilmesi süreci için 5 aşamalı bir süreç planladığını bildirdi.

Söz konusu aşamalara göre, ilk aşamada Hamas, esirleri Uluslarası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.

Esirler daha sonra yetkililer tarafından ilk tıbbi kontrolden geçirilecek ve ardından aileleriyle görüşmek üzere İsrail genelindeki 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek.

Son olarak da esirler, güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek.