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Amatör spor kulübü başkanına silahlı saldırı!

Amatör spor kulübü başkanına silahlı saldırı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan amatör spor kulübü başkanı hayatını kaybetti.

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Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında 33 AIT 093 plakalı hafif ticari aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç (44), silahlı saldırıya uğradı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuncay Gengeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaştığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti.

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