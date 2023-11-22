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Çanakkale'de evinin önünde öldürüldü

Çanakkale'de evinin önünde öldürüldü

ÇANAKKALE'de Y.B’nin pompalı tüfekle vurduğu Mehmet Onay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.B. ise polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu gözaltına alındı. İkilinin arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu ileri sürüldü.

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Olay saat 01.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. daha önceden aralarında alacak verecek yüzünden husumeti olduğu ileri sürülen Mehmet Onay’ı aradı. A.K’nin evinde olan Mehmet Onay, Y.B. ile telefonda tartıştı. Telefonda yaşanan tartışma sırasında A.K. telefonu alarak, Y.B. ile konuştu. Daha sonra telefonu kapattı.

Telefonla görüşmesinin ardından 3 saat sonra Y.B. pompalı tüfekle A.K’nin evinin önüne geldi. Y.B. sokakta yüksek sesle bağırdığı sırada husumetlisi olduğu Mehmet Onay dışarı çıktı.

O sırada Y.B. elinde bulunan pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Mehmet Onay, göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Onay ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Onay doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.B. ise polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak, Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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