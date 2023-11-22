İkinci elde fiyatlar düşüyor! İşte 300-500 bin lira aralığında satılan otomobiller...

Otomobil fiyatları hem sıfırlarda hem de ikinci ellerde düşüşünü sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Merkez Bankası'nın eşgüdüm içinde yürüttüğü para ve maliye politikaları vatandaşları yatırıma yönlendirdi.