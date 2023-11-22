İkinci elde fiyatlar düşüyor! İşte 300-500 bin lira aralığında satılan otomobiller...
İkinci el otomobil fiyatları gerilemeye devam ediyor. Kredi faizlerindeki yükseliş, mevduat faizlerindeki getirinin yüksek olması vatandaşları alım yerine bekleme ve tasarruf noktasına itti. Durum böyle olunca ikinci el otomobiller sıfır otomobillerden daha ucuza satılmaya başladı. Hükümetin attığı adımlar da fiyat gerilemelerinde etkili oldu.
Otomobil fiyatları hem sıfırlarda hem de ikinci ellerde düşüşünü sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Merkez Bankası'nın eşgüdüm içinde yürüttüğü para ve maliye politikaları vatandaşları yatırıma yönlendirdi.
Kredi faizleri yüksek: Taşıt kredilerinin yüzde 3 ve üzerinde faize ulaşması otomobil almayı zorlaştırırken ihtiyaç kredisi faizleri de taşıt kredisi faizleri oranında seyrediyor.
Birkaç ay önce ikinci el otomobiller sıfır otomobillerden çok daha yüksek fiyata satılırken günümüzde sıfır ve ikinci el otomobillerde kampanyalar ve sert fiyat indirimleri görülüyor.
Favoriye atılan ilanlarla fiyatlar hızla düşüyor
İlan sitelerinde fiyat incelemeleri yapılırken favoriye eklenen ilanlardaki fiyat düşüşleri gözlerden kaçmazken araç sahipleriyle iletişim kurulduğunda uzun zamandır satamadıkları için 100 bin lira civarında indirimleri telefonda verebiliyorlar.