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Bayburt'ta Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi

Bayburt'ta Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarla Bayburt merkez ve Demirözü ilçeleri jandarma sorumluluk sahasında özellikle sit alanlarında izinsiz kazı ve tarihi eser araştırması yapıldığı tespit edildi.

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İzinsiz kazı yapıldığı ve yapılan kazılarda tarihi eserler bulunduğuna ilişkin duyumların değerlendirilmesiyle tespit edilen şahıslara ait evlerde ekiplerce aramalar yapıldı.

Aramalar sonucunda Roma ve Bizans dönemine ait 16 yüzük, 2 küpe, 2 kolye, 1 bilezik, 1 broş, 4 haç figürü, 1 insan figürlü heykelcik, 1 hayvan figürlü heykelcik, 10 ok ucu ve 53 süs eşyası türünde metal obje olmak üzere toplam 91 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadeleri doğrultusunda bulunan tarihi eserlerin yanı sıra daha önce sit alanlarında kazılmış izinsiz kazı çukurları da tespit edilerek adli işlem başlatıldı.

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