Alexander Sörloth'dan Trabzonspor itirafı

Trabzonspor'da başarılı br dönem geçiren Alexander Sörloth, şehri ve maçların atmosferini özlediğini vurguladı. Kariyerine İspanya'da devam eden Sörloth, "Maç olduğu günler inanılmazdı. O maç günlerini özlüyorum. Çünkü stadyumdaki atmosfer, karşılaştırılamaz." dedi.

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Kariyerine Villarreal'de devam eden Alexander Sörloth Trabzonspor'daki günleri hakkında konuştu.

Sosyal medya hesabından Türk taraftarların kendisine olan ilgisi sorulan Norveçli yıldız, "Kariyerimde çılgın bir deneyimdi. Pazar günü bir maçımız varsa cuma günü taraftarlar antrenman sahasına gelir sizi o atmosfere hazırlardı. Maç olduğu günler inanılmazdı. O maç günlerini özlüyorum. Çünkü stadyumdaki atmosfer, karşılaştırılamaz. Maçtan 1.5 saat önce taraftarların sesini duymaya başlıyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerini hatırlıyorum. Sahada yaşadığım en güzel anlardan biriydi" dedi.

Trabzonspor formasıyla 49 resmi maça çıkan Sörloth 33 gol atmıştı.