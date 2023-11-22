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Didim’de otomobile zulalanmış 3,5 kilo uyuşturucu yakalandı

Didim’de otomobile zulalanmış 3,5 kilo uyuşturucu yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobile zulalanmış 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi’nde B.K. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada 3 bin 500 gram metamfetamin, 100 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin 100 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 1 adet telefon ele geçirildi. Yakalanan gözaltına alınan şüpheli B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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