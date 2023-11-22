Ümit Dikbayır açtı ağzını yumdu gözünü! Rezil, kepaze olacaklar! O kızın kiminle ilişkisi var herkes biliyor

İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Ümit Dikbayır'dan yeni salvolar geldi. "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var, rezil, kepaze olacaklar" diyen Ümit Dikbayır, "“Bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti'de çalışan bir kadına tacizde bulunduğu, daha sonra işinden atılmasını sağladığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na verilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar” dedi.

“Yazık ediyorlar partiye”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulunan Dikbayır, “Konu, buralara nasıl geldi, nasıl getirildi, bambaşka yere nasıl evrildi? Anlaşılır gibi değil. Bu saatten sonra partimizden istifa etmeyeceğim, sonuna kadar duracağım” dedi. Dikbayır, şunları söyledi:

- Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye.

Anlattığım zaman rezil kepaze olacaklar

- Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bazı şeyleri anlatmaya utanıyorum. (Dikbayır, yazılmamak kaydıyla burada önemli iddialarda bulundu)

5 sene önce attıkları kızı işe geri almışlar

- Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye.

Bu kızla kimin ilişkisi var, kim örtbas etti

- O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor. Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?”

Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır, bu paylaşımla eşine sahip çıktı.

Bugün savcılığa dilekçe verecek

Ümit Dikbayır, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe verecek. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.