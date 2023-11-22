Brezilya Arjantin maçında olaylar çıktı Messi takımı soyunma odasına götürdü

Brezilya-Arjantin maçı yaşanan olaylar nedeniyle geç başladı. Brezilya polisi, karşılaşma öncesi Arjantin tribününe girerek taraftarları copladı. Bunun üzerine Messi, takımı toplayarak soyunma odasına götürdü.

Abone ol

Brezilya-Arjantin milli takımları arasındaki maç çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Brezilya milli marşı okunduğu sırada polis ile Arjantin taraftarlar arasında çıkan gerginlik büyüdü. Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarları coplamaya başladı.

Bir süre sonra tribündeki olaylar yatıştırıldı. Arjantin, sahaya geri döndü ve maç 27 dakika gecikmeli de olsa başladı. Messi karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük, Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi.”

Bu arada Messi, takımı soyunma odasına götürürken Brezilya'nın genç yıldızı Rodrygo ile saha içinde bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, o anlarda Messi'ye, "Korkaklar" dediği iddia eedildi. Messi'nin ise, "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuz? Kapayın çenenizi!" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.

Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin grupta 15 puanla liderliğini devam ettirdi. Brezilya ise grupta üst üste 3. kez mağlup olurken 7 puanla 6. sırada yer alıyor.