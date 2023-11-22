Adana'ya kış gelince tatlı tüketimi arttı, yürüyüşe çıkan tatlı yemeye gidiyor

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da da havalar soğumaya başladı. Kış mevsiminin kendisini hissettirdiği kebabın başkenti olan kentte tatlıya da rağbet arttı. Tatlıcılarda akşam saatlerinde boş masa kalmazken, paket servis yoğunluğu ise tavan yaptı.

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Adana'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tatlı tüketimi arttı, tatlıcılarda boş masa kalmadı.

''Yürüyüşe çıkıp tatlıcıya geliyorlar''



Yaz aylarında diyet yapan birçok vatandaş ise kış mevsiminin gelmesiyle diyetlerini bozdu. Özellikle merkez ilçelerde ve cadde üstünde olan tatlıcılarda boş masa kalmazken, birçok Adanalı da yürüyüşe çıktığında soluğu tatlıcılarda alıyor.

“Çay içmeyip yerini veren misafirlerimiz var”



İhlas Haber Ajansı'na konuşan tatlıcı Zeynep Geyik, yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Yaz aylarında turistlere hizmet verdiklerini söyleyen Geyik, soğukların başlamasıyla diyetlerin bozulduğunu ve Adanalıların da geldiğini belirterek, “Yazın tatlı tüketimimiz azalmıştı genelde yurt dışı ve şehir dışından gelenlere hitap ettik. Havaların soğumasıyla yoğunluğumuz arttı. Çoğu zaman çay içmeyip yerini veren misafirlerimiz var” dedi.

“Künefeye yoğunluk var”



Sıcak yendiği için künefeye talebin daha çok olduğunu söyleyen Geyik, “Sıcak yendiği için künefeye yoğunluğumuz var. Ancak katmere de rağbet var. Artık yürüyüşe çıkıp geliyor insanlar. Diyet bozan lezzetlere talep çok. Kış gelince diyet bitti. Yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeliz Kurumaz isimli müşteri, “Yazın tatlı tüketemiyorduk. Kış gelince tatlı tüketmeye başladım. Yürüyüşe çıktıydım kendimi bir anda tatlıcıda buldum” ifadelerini kullandı.