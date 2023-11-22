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Hollanda'da Gazze'ye destek için oturma eylemi

Hollanda'da Gazze'ye destek için oturma eylemi

Hollanda'nın idari başkenti olan Lahey'de genel seçim öncesi tren istasyonunda Gazze'ye destek için oturma eylemi düzenlendi. "Hollanda suç ortağı" "Şimdi ateşkes" dövizleri taşıyan göstericiler, "Rutte, ellerinde kan var" sloganı attı.

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Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten göstericiler, Gazze'de ateşkes sağlanana kadar oturma eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Gösteriye katılan Hollandalı Dagmar Bosma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son haftalarda Hollanda istasyonlarında oturma eylemleri gerçekleşti. Özellikle bugün, seçim arifesinde, Lahey kentinde sesimizi duyurmak için yine yapıyoruz" dedi. Oturma eylemlerine gerektiği sürece devam edeceklerini belirten Bosma, "Ateşkes sağlanana kadar. Daha sonra Gazze'nin işgali son bulana kadar. Filistin özgürleşene ve Filistinliler eşit haklara sahip olana kadar devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Derhal ateşkes ilan edilmeli

Ellen van de Bovenkamp da "Şu anda Hollandalı olmaktan utanıyorum. Hollanda, askeri yardım yoluyla Gazze'nin bombalanmasını aktif olarak destekliyor. Derhal ateşkes sağlanmalı. Bunun yerine Hollanda hala İsrail'i destekliyor. Buna inanamıyorum" diye konuştu. Niels Niessen de bugünün en önemli mesajının Gazze'de ateşkes çağrısı ve Hollanda'nın İsrail'e desteğine karşı protesto olduğunu ifade etti.

"Hollanda suç ortağı" ve "Şimdi ateşkes" dövizleri taşıyan göstericiler, "Rutte, ellerinde kan var", "Rutte göreceksin, Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" sloganları attı.

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