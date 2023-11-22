Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yollar ve araçlar buz tuttu

Yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde araçların camları buz tuttu.

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Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı. Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula götürmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce buz tutan araçlarının camını kazırken bazı araçlar soğuk havanın etkisiyle çalışmadı.



Erzincan’da soğuyan havayla birlikte kış mevsiminin iyice hissedilmeye başladığını belirten vatandaşlardan Ahmet Avcı, “Bu sene Erzincan’a kış geçen seneye nazaran biraz erken geldi. Sabah işe gelirken arabalarımızın ön camı, arka camı falan hep donmuştu. Kazıdık, bayağı bir zorluk çektik. Artık memleketimiz kış sezonuna girmiştir. Havalar iyice soğudu. Sabah eksi 5, eksi 7 derecelerdeydi. Arabalarımız zor çalıştı. Allah hayırlı kar yağışları nasip etsin. Bereketli, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun, suyumuz bol olur inşallah” dedi.



Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere; Erzurum’da 9, Bayburt’ta 5, Ardahan’da 3 ve Erzincan’da 2 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise, Erzincan’da 7, Ardahan’da 4, Bayburt ve Erzurum’da 2 derece olması bekleniyor.