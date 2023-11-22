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Nevşehir'de kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı

Nevşehir'de kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı

Nevşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıkarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan ve plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, ana yolda ilerleyen 50 ADJ 094 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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