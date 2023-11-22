BIST 8.043
DOLAR 28,82
EURO 31,45
ALTIN 1.855,40
HABER /  EKONOMİ

Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1,1 artarak 75,5'e yükseldi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 1,1 arttı. Ekimde 74,6 olan endeks, kasımda 75,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 2,7 artışla 61,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 72,6 iken bu ay yüzde 2,6 artışla 74,5 olarak hesaplandı.

Ekimde 72,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,6 artışla bu ay 73,4'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ekimde 93,2 iken kasımda yüzde 0,6 düşüşle 92,6'ya geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arayan kişi cinsel tacizden davası olduğunu söyleyince...
Arayan kişi cinsel tacizden davası olduğunu söyleyince...
AK Parti Terörle Mücadele Yasası ve Anayasa Mahkemesi kanununda değişiklik planlıyor
AK Parti Terörle Mücadele Yasası ve Anayasa Mahkemesi kanununda değişiklik planlıyor
Konya'da otomobil kamyona çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da otomobil kamyona çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti
Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
Hollanda'da Gazze'ye destek için oturma eylemi
Hollanda'da Gazze'ye destek için oturma eylemi
Tekirdağ'da Scooter ile traktörün çarpıştığı kaza kameralara yakalandı
Tekirdağ'da Scooter ile traktörün çarpıştığı kaza kameralara yakalandı
Kuşadası’nda silahlı saldırı olayına karışan 8 kişi tutuklandı
Kuşadası’nda silahlı saldırı olayına karışan 8 kişi tutuklandı
Depremin habercisi mi? Mercek bulutu şimdi de Antalya'da görüldü
Depremin habercisi mi? Mercek bulutu şimdi de Antalya'da görüldü
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz girişini arttırmak için yeni düzenleme
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz girişini arttırmak için yeni düzenleme
Uzmanlar açıkladı, antibiyotik kullanımı her yıl 700 bin insan öldürüyor
Uzmanlar açıkladı, antibiyotik kullanımı her yıl 700 bin insan öldürüyor
TBMM'ye alınacak 250 personel kura çekimiyle belirlenecek!
TBMM'ye alınacak 250 personel kura çekimiyle belirlenecek!
Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü!
Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü!