Zincir marketler pazar günleri kapatılabilir! Kritik karar masada

Marketlerin pazarları kapanmasına yeşil ışık. İstanbul Ticaret Odası İTO Perakende Meslek Komitesi’nin düzenlediği çalıştaya, zincir marketlerin pazar günleri kapalı tutulması tartışması damga vurdu

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İstanbul Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantı, pazar günleri zincir marketlerin kapatılması fikriyle gündeme oturdu.

Ekonomi Gazetesi'nden Yener Karadeniz'in haberine göre, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) en büyük ikinci meslek komitesi olan Perakende Meslek Komitesi, sektörün sorunlarını değerlendirdiği bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya katılan tüm firmalar, marketlerin pazar günleri kapanması konusunda görüş bildirdi. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri, sektördeki tüm aktörlerin bu konuda aynı fikirde olması durumunda devlet kurumlarının böyle bir kararı destekleyebileceğini belirtti.

Pazar kapatma tartışması

Perakende Meslek Komitesi, İstanbul'daki tüm marketlerin üye olduğu ve yaklaşık 25 bin üyeye sahip olan İTO'nun bir çalıştayında sektörün uzun süredir üzerinde durduğu 'pazar günleri tüm marketlerin kapatılması' konusunu ele aldı. Çalıştayda, marketlerin pazar günleri kapanmasının artık bir zorunluluk olduğuna vurgu yapıldı. "Zincir marketlerin pazar günleri kapanması, sosyal denge ve bireysel özgürlükler açısından önemli" denilirken, bu durumun küçük esnafın ayakta kalabilmesi için gerekliliği vurgulandı. Türkiye genelinde 150 bine yakın bakkal esnafının bulunduğu belirtilirken, son 10 yılda kapanan bakkal sayısının 100 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Sisteme yeni bakkalların katılımı

Çalıştayda, pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması durumunda tüketicilerin bakkallara yöneleceği ve İstanbul'daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı öngörüsü dile getirildi. Ayrıca, bu durumun market çalışanlarına da pazar günlerini aileleriyle geçirebilme fırsatı tanıyacağı belirtildi.

Tekel ürünleri tartışması

Toplantıda ayrıca, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması durumunda marketlerin cirolarında yüzde 8 ila 12 arasında bir düşüş yaşanabileceği ifade edildi. Bununla birlikte, Tekel ürünlerinin sadece bakkal ve küçük işletmelerde satılması konusu da tartışıldı. Ancak, marketlerin cirolarındaki düşüşün küçük esnafın yaşaması için kabul edilebilir bir bedel olduğu konusunda görüş birliği sağlandı.

Çalıştayın sonunda marketlerin pazar günü kapanması konusu oylamaya sunuldu ve katılan üyelerin tamamı bu konuda ortak bir görüşe vararak kabul etti. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri ise sektördeki birlik ve beraberlik durumunda devlet kurumlarının da böyle bir kararı destekleyebileceğini belirtti.

Trendyol yetkilileri de çalıştaya katılarak görüşlerini paylaştı. Trendyol'un marketlere yönelik olarak uyguladığı Trendyol Go uygulaması ve Dark Store konusu da bu görüşmelerde ele alındı. İTO Perakende Komitesi'nin yapılan görüşmeler sonucunda Trendyol'un 25 adet planlanan Dark Store'un açılmaması kararı alındı. Ayrıca, yemek çekleri firmalarının aldığı yüzde 6 dışında yüzde 2 komisyonun kanun dışı olduğu ifade edilerek İl Ticaret Müdürlüğü'nün bu konuda göreve davet edilmesi talep edildi.