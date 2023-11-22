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Palandöken’de kar kalınlığı 56 cm buldu, termometreler -15’i gösterdi

Palandöken’de kar kalınlığı 56 cm buldu, termometreler -15’i gösterdi

Erzurum ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece termometreler-15'i gösterdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin edildiğini açıkladı. Dün gece yapılan sıcaklık ölçümlerinde termometreler Erzurum Ovası’nda -15, Erzurum şehir merkezinde -9, Tekman ilçesinde -14,4, Aşkale ilçesinde -14,2 ve Çat ilçesinde -14’ü gösterdi. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde kar kalınlığı 56 cm buldu.

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