İYİ Parti'de istifa fırtınası devam ediyor! 200 kişi birden istifa etti

İYİ Parti'de 14 Mayıs seçimlerden sonra başlayan istifa krizi artarak sürüyor. Bir istifa haberi de Eskişehir'den geldi. İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna, yaptığı yazılı bir açıklamayla 200 arkadaşıyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

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İYİ Parti'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan ve yerel seçime ittifaksız girme kararının ardından istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Genel Merkezince 2 Ekim’de görevden alınan Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna, ilçe yöneticileri, mahalle temsilcileri, delege ve üyeler ile İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Can Kazangirler’in de arasında bulunduğu 200 kişi ile partiden istifa etti.

İstifa kararını yazılı bir açıklamayla duyuran Zafer Tuna, "Gelinen noktada son derece yakışıksız bir şekilde, neden gösterilmeden görevden alınmamız, son zamanlarda partide yaşanan gelişmeler, yerel seçimler öncesinde ön seçim yapılmayıp, parti tabanına ve üyeye sorulmadan belediye başkan adaylarının açıklanması, ikili ilişkilerin ve menfaatlerin öne çıkıyor olması sonrası bizlerin de partiye verecek ve katacak bir şeyi kalmamıştır. Görevden alınan ilçe başkanı olarak şahsım Zafer Tuna, beraber çalıştığımız Odunpazarı İlçe Yöneticisi arkadaşlarım, mahalle temsilcileri, delege ve üyeleri ile İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Can Kazangirler ile Gençlik Kolları üyelerinden oluşan 200 kişi ile birlikte partiden istifa ettiğimizi bildiririz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Basına ve Kamuoyuna,

Temmuz 2019 da atanmış olduğum İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı görevine, 2020 ve 2022 yılında yapılan Olağan Kongrelerde de güven tazeleyerek tekrar seçilip 4 Yıl 3 Ay boyunca yönetici arkadaşlarımızla birlikte görev yaptık.

Görev yaptığımız süreçte partimizi anlatmak, genel ve yerel seçimlere hazırlanmak, üye kazanımı yapmak için yağmur, kar, soğuk, sıcak demeden şehrin farklı noktalarında stant çalışmaları yaptık. Üye sayımızı dört katına çıkarttık. Genel merkezin vermiş olduğu hedef üye kotasının dolmasını sağlayan tek merkez ilçe olduk, örnek gösterilen çalışmalarda bulunduk. Görev yaptığımız süreçte İl Yönetiminde yaşanan istifalar, Başkan ve Yönetim değişikliklerine rağmen Odunpazarı İlçe Yönetimi olarak dik durduk, çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürdük.

Bu yılın başında yapılan İl Kongresi, İl Kongresi öncesi ve sonrasında yaşananlar, Mayıs ayında yapılan milletvekili seçimleri öncesinde aday belirleme süreci ve yapılan temayül yoklamasında bir şeylerin yanlış olduğunu, partide bir şeylerin yanlış gittiğini dile getirdik. Yanlışları önlemeye çalıştık, müdahil olmaya çalıştık. Ama doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir söz vardır şahsım ve ilçe yöneticisi arkadaşlarım doğruları söylediği için kötü olduk, istenmeyen olduk, görevden aldırılmaya çalışıldık. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ittifak sürecinde yaşananlar ve ilçe yönetimi olarak yaşadığımız her türlü olumsuzluğa rağmen partimizin genel seçimlerde başarılı olması için mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gezdik elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Yaptığımız çalışmalarla 2018 ve 2019 yılında yapılan seçimlere göre Odunpazarı ilçesinde oyumuzu arttırarak %14,10 oy oranı ile 40 Bin oy aldık.

Genel seçimlerin ardından yine başlayan görevden alınmamız yönünde ki söylemlere ve baskılara rağmen yılmadık, doğruları söylemeye devam ettik, siyaseten doğru şeyleri yapmaya çalıştık. Seçimleri kaybetmiş olmamıza rağmen yaklaşan yerel seçimlere hazırlık süreçlerini hemen başlattık, sandık, mahalle ve üye bazlı çalışmalar yapmaya başladık. Teşkilat Başkanı Sayın Buğra Kavuncu’nun Eskişehir ziyaretinde de partide ve ilde olan yanlışları dile getirmeye çalıştık. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığından gelen iki görevli arkadaşın olumlu raporuna, Genel Merkez tarafından yaptığımız çalışmaların aynen devam etmesi yönünde söylemlere rağmen, 2 Ekim 2023 tarihinde basından ve sosyal medyadan görevden alındığımızı ve yeni ilçe başkanlarının atandığını öğrendik. Görevden alınma ile ilgili ne bir yetkili tarafımızı aradı, ne de yazılı bir tebliğ yapıldı.

Gelinen noktada son derece yakışıksız bir şekilde, neden gösterilmeden görevden alınmamız, son zamanlarda partide yaşanan gelişmeler, yerel seçimler öncesinde ön seçim yapılmayıp, parti tabanına ve üyeye sorulmadan belediye başkan adaylarının açıklanması, ikili ilişkilerin ve menfaatlerin öne çıkıyor olması sonrası bizlerin de partiye verecek ve katacak bir şeyi kalmamıştır. Görevden alınan ilçe başkanı olarak şahsım Zafer Tuna, beraber çalıştığımız Odunpazarı İlçe Yöneticisi arkadaşlarım, mahalle temsilcileri, delege ve üyeleri ile İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Can Kazangirler ile Gençlik Kolları üyelerinden oluşan 200 kişi ile birlikte partiden istifa ettiğimizi bildiririz.

Saygılarımızla.

Zafer Tuna