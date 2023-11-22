İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker hakkındaki iddialara yanıt verdi: O emniyet müdürünü tanımıyorum

Son günlerde tartışmaların merkezinde yer alan, kısa süre önce İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, kulislerde konuşulan, “Akşener’in fuhuş oteli sahibi emniyet müdürü iddiasını ortaya atma zamanlaması ile Beker’in istifası arasında bağlantı var” iddialarına yanıt verdi. Beker, iddialarda adı geçen Emniyet Müdürü K.Ö.’yü tanımadığını, aralarında da bir alışveriş olmadığını söyledi. Beker İYİ Parti’den istifasını benzer iddialardan duyduğu rahatsızlığa bağladı.

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İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker’in Akşener’in fuhuş iddialarının merkezindeki otel sahibi polis müdürü ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu fuhuş oteli iddialarını Beker’in istifanın ardından dile getirmesi, Beker’e karşı verilmiş bir yanıt olarak ifade edilmişti.

Beker sadece Akşener’in açıklamalarıyla değil, oğlu ve yeğeninin iki kadını darp iddiası ile de gündeme gelmişti. Gazete Pencere'nin haberine göre, Beker olayın bir buçuk yıl önce meydana geldiğini, oğlunun olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Yeğeni ile fotoğrafları yayınlanan kadınların kavga ettiklerini ancak kavganın karakola yansımadığını, olay meydana geldiğinde kendisinin de milletvekili olmadığını anlattı.

Söz konusu iddiaların yer aldığı haberde darp edilmiş halde karakola giden iki kadının saldırganlardan şikâyetçi oldukları ancak şikâyetin işleme konulmadığı, ifadeyi alan polisin de tayinin çıktığı öne sürülmüştü.

Gazete Pencere’nin fotoğrafları hatırlatıp, “Basit bir kavga gibi görünmüyor” sorusuna ise Beker doyurucu bir yanıt veremedi sadece olayda tecavüz iddiasının bulunmadığını hatırlattı. Beker fotoğrafların resmi bir dosyada bulunmadığını, gençlerin birbirlerine attıkları mesajlardan alındığını iddia etti.

"Haberde yer alan genç kadınlar da tecavüz iddiasını yalanladı"

Hakkında son dönemde artan iddiaları İYİ Parti’den istifasına ve AK Parti'ye ya da MHP’ye geçecek olmasına bağlayan Beker, haberde yer alan genç kadınların da tecavüz iddiasını yalanladıklarını, savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.