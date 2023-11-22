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Antalya'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü ortalığı birbirine kattı

Antalya'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü ortalığı birbirine kattı

Antalya'da sürücüsünün alkollü olduğu otomobil kontrolden çıkıp refüje çarparak durabildi. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı.

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Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Özdemir’in kullandığı 07 AJG 22 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüj ve tel örgüleri aştı, ardından yolun karşısındaki kaldırıma çarparak durabildi. Beton çiçeklikler otomobilin iş yerine girmesini önledi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Özdemir ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Özdemir yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde 200 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

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