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"İstihbarat görevlisiyim" dedi, yaşlı kadını dolandırdı

"İstihbarat görevlisiyim" dedi, yaşlı kadını dolandırdı

KOCAELİ'de kendini istihbarat görevlisi olarak tanıtan kişi, yaşlı kadını 198 bin TL dolandırdı. Sanıktan şikayetçi olan yaşlı kadın, "Banka görevlisi tarafından parama el konulacağını söyledi. Bunun üzerine çok korktum. Beni sürekli telefonda tutmaya çalıştı. Telefonu kapatmama ve kimseyle iletişim kurmama izin vermedi" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, kendini istihbarat görevlisi olarak tanıtan M.G., 72 yaşındaki R.Y.'yi arayarak bankadaki parasına banka görevlisi tarafından el konulacağını söyledi. Kadını sürekli telefonda tutan ve kimseyle konuşmasına izin vermeyen M.G., dediklerini yapması ve güven sağlamak için tek tek çocuklarının ismini söyledi.

Ne olduğunu şaşıran ve M.G.'ye güvenen yaşlı kadın, bankadan çektiği 198 bin TL'yi verilen hesaba yolladı. Bir daha da M.G.'den haber alamayan R.Y., dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

"Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı"

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sadece müşteki R.Y. katıldı.

Nasıl dolandırıldığını anlatan R.Y., "Sanık beni telefonla arayarak kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı. Bankadaki paramın banka görevlisi tarafından el konulacağını söyledi. Bunun üzerine çok korktum. Beni sürekli telefonda tutmaya çalıştı. Telefonu kapatmama ve kimseyle iletişim kurmama izin vermedi. Çocuklarımın nerede oturduklarını ve isimlerini dahi söyledi. Bunun üzerine kendisine güvendim. Bankaya giderek hesabımda bulunan parayı çektim ve bana verdiği iban numarasına 198 bin TL yatırdım. Parayı yatırdıktan sonra şahısla bir daha iletişim kuramadım, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kayıp olan sanık M.G. hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

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