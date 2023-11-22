İstanbul'da aile katliamı! Eşini evde, üvey kızını sokakta öldürüp intihar etti!

İSTANBUL Sultangazi'de Mehmet K. evde tartıştığı eşi Şadumane T'yi tabancala öldürdü. Sesleri duyup sokağa kaçan üvey kızı Naciye Aleyna D.'yi yakalayıp sokakta öldüren Mehmet K., aynı silahla intihar etti.

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Sultangazi'de bir kişi, eşi ile üvey kızını silahla öldürüp yaşamına son verdi. Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'ta ikamet eden Mehmet K. ve Şadumane T, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Mehmet K, eşi Şadumane T'ye silahla ateş açtı. Olay anında evde bulunan kadının kızı Naciye Aleyna D. ise dışarı kaçtı. Peşinden gittiği üvey kızını da sokak ortasında silahla vuran şüpheli, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızı ile şüphelinin öldüğünü belirledi. Sokağa çıkan bütün yolları kapatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.