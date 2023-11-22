BIST 8.008
DOLAR 28,83
EURO 31,42
ALTIN 1.855,52
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da aile katliamı! Eşini evde, üvey kızını sokakta öldürüp intihar etti!

İstanbul'da aile katliamı! Eşini evde, üvey kızını sokakta öldürüp intihar etti!

İSTANBUL Sultangazi'de Mehmet K. evde tartıştığı eşi Şadumane T'yi tabancala öldürdü. Sesleri duyup sokağa kaçan üvey kızı Naciye Aleyna D.'yi yakalayıp sokakta öldüren Mehmet K., aynı silahla intihar etti.

Abone ol

Sultangazi'de bir kişi, eşi ile üvey kızını silahla öldürüp yaşamına son verdi. Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'ta ikamet eden Mehmet K. ve Şadumane T, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Mehmet K, eşi Şadumane T'ye silahla ateş açtı. Olay anında evde bulunan kadının kızı Naciye Aleyna D. ise dışarı kaçtı. Peşinden gittiği üvey kızını da sokak ortasında silahla vuran şüpheli, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızı ile şüphelinin öldüğünü belirledi. Sokağa çıkan bütün yolları kapatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Hastane morgundaki cenazeler karıştı, mezardan çıkarılıp yakınlarına teslim edildi
Hastane morgundaki cenazeler karıştı, mezardan çıkarılıp yakınlarına teslim edildi
Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı, yaşlı kadını 198 bin TL dolandırdı
Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı, yaşlı kadını 198 bin TL dolandırdı
Diyarbakır Sur’da yağış sonrası sokaklarda temizlik yapıldı
Diyarbakır Sur’da yağış sonrası sokaklarda temizlik yapıldı
Osar ödüllü oyuncu Susan Sarandon Filistin'e destek çıktı işinden oldu
Osar ödüllü oyuncu Susan Sarandon Filistin'e destek çıktı işinden oldu
Uzmanlar ebeveynleri uyardı, çocuklarda ishale dikkat!
Uzmanlar ebeveynleri uyardı, çocuklarda ishale dikkat!
Batan gemideki mürettebatın arkasında dram kaldı: Gemi kaptanı meğer 2 ay önce...
Batan gemideki mürettebatın arkasında dram kaldı: Gemi kaptanı meğer 2 ay önce...
"İstihbarat görevlisiyim" dedi, yaşlı kadını dolandırdı
"İstihbarat görevlisiyim" dedi, yaşlı kadını dolandırdı
Antalya'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü ortalığı birbirine kattı
Antalya'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü ortalığı birbirine kattı
Meral Akşener, taciz ve tecavüzleri konuşmadı! "İyi Parti'de güneş yerinde her şey yolunda"
Meral Akşener, taciz ve tecavüzleri konuşmadı! "İyi Parti'de güneş yerinde her şey yolunda"
Palandöken’de kar kalınlığı 56 cm buldu, termometreler -15’i gösterdi
Palandöken’de kar kalınlığı 56 cm buldu, termometreler -15’i gösterdi
İran'a 7 Ekim öncesi 23 milyar dolar! İranlı uzmana göre asıl hedef
İran'a 7 Ekim öncesi 23 milyar dolar! İranlı uzmana göre asıl hedef
Kamu kuruluşları internetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyecek
Kamu kuruluşları internetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyecek