Hastane morgundaki cenazeler karıştı, mezardan çıkarılıp yakınlarına teslim edildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bulunan iki cenaze karışınca olanlar oldu. Gömülen cenaze mezardan çıkarılarak yakınlarına teslim edildi.

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Bilecik'te biri merkezden, biri Beyce köyünden olmak üzere bir kadın ile bir erkek aynı gün vefat etti. Beyce köyünde dün öğle namazını müteakip gömülmesi gereken Teyfik Yaman'ın cenazesi yerine yakınlarına Fatma Avcı'nın cenazesi teslim edildi. Yakınları Teyfik Yaman'ın cenazesini aldıklarını düşünerek, öğle namazını müteakip köy mezarlığına defnetti. Merkezde defnedilecek olan Fatma Avcı'nın yakınları morga yıkama işlemi için girdiklerinde erkek cesedi ile karşılaşınca şok yaşadı. Hemen durumu hastane ve belediye yetkililerine bildiren aile olayı öğrenince şaşkına döndü. Ardından Fatma Avcı'nın mezarı açılarak cenaze yakınlarına teslim edilirken, Teyfik Yaman'ın cenazesi tekrar kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

"Bir kadın ile bir erkek ayrımı nasıl yapılamıyor"



Fatma Avcı'nın torunu Avukat Duygu Akkaya, "Dün gece vefat haberi aldığımız anneannemin cenazesini yıkamak için buraya geldiğimizde önümüze bir erkek cenaze koyuldu ne yazık ki. Tabii ki şaşırdık. Olayı yeni yaşadığım için ben de sinirli ve üzgünüm. Cenazelerin karıştırılmış olduğunu gördük kısacası. Benim anneannem Fatma Avcı, Beyce köyünde defnedilmek üzere başka bir erkek cenazesi olarak teslim alınmış ve oraya defnedilmiş. Şu anda onu mezardan çıkartılıp getirilip, yıkamasını yapacağız. Tekrardan şehir mezarlığına defnedileceği konusunda başhekimlik bize bilgi verdi. Yakınları bizim cenazemiz dedikleri için hoca da devam etmiş yıkamaya hiçbir fikrim yok. Bir kadın ile bir erkek ayrımı nasıl yapılamıyor" dedi.

"Yıkamak için içeri bir girdim baktım cenaze bizim değil"



Akkaya, "Yıkamak için de ben de girecektim gerekli hazırlıkları yaptık, içeri bir girdim baktım cenaze bizim değil. Bu bariz o kadar belli ki. Bir tane erkek amca olduğu beyaz sakalları var. Biz dün akşam da morga gelip anneannemi tespit etmiştik. Bu haliyle nasıl bu şekilde karışıklık yaşandı anlamış değiliz. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağız. Diğer cenaze de burada duruyor. Şu anda bizim cenazemiz nasıl olacak nasıl mezar nasıl kazınıp getirilecek orası da bir muamma. Bizim cenazemizin buraya getirileceği, o cenazenin de oraya gönderileceği söylendi" dedi.