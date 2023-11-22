Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı, yaşlı kadını 198 bin TL dolandırdı

Kocaeli'de dolandırıcılar gözüne kestirdikleri yaşlı kadını 198 bin TL dolandırdı. Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı kadına bankadaki parasının banka görevlisi tarafından el konulacağını söyleyerek 198 bin TL'yi kendi gönderdiği hesap numarasına yatırmasını söyledi. Dolandırıldığını anlayan kadın, şikayetçi oldu.

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Kocaeli'de kendini istihbarat görevlisi olarak tanıtan kişi, yaşlı kadını 198 bin TL dolandırdı.

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sadece müşteki R.Y. katıldı. Nasıl dolandırıldığını anlatan R.Y., "Sanık beni telefonla arayarak kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı. Bankadaki paramın banka görevlisi tarafından el konulacağını söyledi. Bunun üzerine çok korktum. Beni sürekli telefonda tutmaya çalıştı. Telefonu kapatmama ve kimseyle iletişim kurmama izin vermedi. Çocuklarımın nerede oturduklarını ve isimlerini dahi söyledi. Bunun üzerine kendisine güvendim. Bankaya giderek hesabımda bulunan parayı çektim ve bana verdiği iban numarasına 198 bin TL yatırdım. Parayı yatırdıktan sonra şahısla bir daha iletişim kuramadım, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kayıp olan sanık M.G. hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.