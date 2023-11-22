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Diyarbakır Sur’da yağış sonrası sokaklarda temizlik yapıldı

Diyarbakır Sur’da yağış sonrası sokaklarda temizlik yapıldı

Diyarbakır’da Sur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kuvvetli yağış sonrası ilçede herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için yollarda ve mahalle aralarında oluşan çamur yığınını temizledi.

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Sur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanak sonrası ilçede 100 mahalle ve 120 mezranın tamamında 7/24 esasıyla temizlik çalışması başlattı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak, kentte 2 gün etkisini sürdüren yağış sonrası özellikle mezralarda oluşan toprak, hafriyat ve diğer malzemelerin hızlıca temizlendiğini kaydetti. Kaymakam Solak, “Önceki gün şehrimizde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle mezra ve mahallelerimizde toprak birikintileri ve çirkin görüntüye neden olan birikintiler oluştu. Yağışla birlikte Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri ekiplerimiz hızlıca temizlik çalışmalarına başladı. Kısa süre sonra ilçemiz genelinde oluşan kötü görüntüler ortadan kaldırıldı. Ara sokaklarımızda ayrıca yıkama çalışmalarına da başladık. Belediye olarak ekiplerimiz sel ve çamur birikintilerine karşı 7/24 hazır bulunduruluyor” dedi.

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