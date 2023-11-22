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Gaziantep'te merada obruğa düşen ineği itfaiye kurtardı

Gaziantep'te merada obruğa düşen ineği itfaiye kurtardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde merada otlarken obruğa düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İneğin düştüğü obruğun 6 Şubat depremlerinden sonra oluştuğu öğrenildi.

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Olay, İslahiye ilçesi kırsal Koçcagız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkan isimli besiciye ait inek, merada otladığı sırada 6 Şubat depremlerinden sonra oluştuğu öğrenilen yaklaşık 10 metre derinliğindeki obruğa düştü. İneğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından düştüğü obruktan çıkardı.

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