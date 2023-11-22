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İstanbul'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İstanbul'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL'un ÇATALCA ilçesinde 5 eve girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

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Çatalca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki 5 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin gözlem ve saha çalışmalarının ardından tespit edilen şüpheli S.Ç. ikametinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 5 televizyon, elektrikli soba, su motoru, 25 bin lira değerinde bahçe bakım malzemeleri ve 130 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Şüphelinin "evden hırsızlık" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmalarının devamında, S.Ç'nin çaldığı eşyaları satın alan A.C.K, M.E.K. ve E.C. de iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.K, M.E.K. ve E.C. nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Şüpheli S.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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