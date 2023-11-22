BIST 8.014
DOLAR 28,82
EURO 31,42
ALTIN 1.854,01
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ'a karşı yapılan kapsamlı operasyonda, örgüt yanlısı bot hesapları oluşturmakla suçlanan ve örgütle ilişkilendirilen 2 kişi dahil olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca baskınlarda yakalanan 6 kaçak göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olan ve son süreçte Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen bazı şüphelileri yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yerleri tespit edilen zanlıların yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı.

13 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da 10 ilçede 15 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ yanlısı sosyal medya bot hesapları kuran ve yöneten, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ile Y.İ. (49) isimli kişilerin de bulunduğu toplam 13 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda örgütsel doküman ve materyallerin yanı sıra aynı evde kalan 6 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçak göçmenler İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
En efektif antrenman dedi kendini yumruklattı! Avşar kızından ayar gecikmedi
En efektif antrenman dedi kendini yumruklattı! Avşar kızından ayar gecikmedi
Diyarbakır Lice'de 111 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır Lice'de 111 kilo esrar ele geçirildi
Vücutlarına sıcak naylon damlattılar, kerpetenle dillerini çektiler! Cep telefonundan çıkan işkence görüntüleri kan dondurdu
Vücutlarına sıcak naylon damlattılar, kerpetenle dillerini çektiler! Cep telefonundan çıkan işkence görüntüleri kan dondurdu
Emekliler aylık hesaplama sisteminde değişiklik istedi
Emekliler aylık hesaplama sisteminde değişiklik istedi
Gaziantep'te merada obruğa düşen ineği itfaiye kurtardı
Gaziantep'te merada obruğa düşen ineği itfaiye kurtardı
Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Yeni engelli atamaları yapacağız
Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Yeni engelli atamaları yapacağız
İstanbul'da aile katliamı! Eşini evde, üvey kızını sokakta öldürüp intihar etti!
İstanbul'da aile katliamı! Eşini evde, üvey kızını sokakta öldürüp intihar etti!
Hastane morgundaki cenazeler karıştı, mezardan çıkarılıp yakınlarına teslim edildi
Hastane morgundaki cenazeler karıştı, mezardan çıkarılıp yakınlarına teslim edildi
Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı, yaşlı kadını 198 bin TL dolandırdı
Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıttı, yaşlı kadını 198 bin TL dolandırdı
Diyarbakır Sur’da yağış sonrası sokaklarda temizlik yapıldı
Diyarbakır Sur’da yağış sonrası sokaklarda temizlik yapıldı
Osar ödüllü oyuncu Susan Sarandon Filistin'e destek çıktı işinden oldu
Osar ödüllü oyuncu Susan Sarandon Filistin'e destek çıktı işinden oldu
Uzmanlar ebeveynleri uyardı, çocuklarda ishale dikkat!
Uzmanlar ebeveynleri uyardı, çocuklarda ishale dikkat!