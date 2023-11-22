İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ'a karşı yapılan kapsamlı operasyonda, örgüt yanlısı bot hesapları oluşturmakla suçlanan ve örgütle ilişkilendirilen 2 kişi dahil olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca baskınlarda yakalanan 6 kaçak göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olan ve son süreçte Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen bazı şüphelileri yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yerleri tespit edilen zanlıların yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı.

13 zanlı gözaltına alındı



İstanbul'da 10 ilçede 15 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ yanlısı sosyal medya bot hesapları kuran ve yöneten, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ile Y.İ. (49) isimli kişilerin de bulunduğu toplam 13 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda örgütsel doküman ve materyallerin yanı sıra aynı evde kalan 6 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçak göçmenler İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.