Aslan bebek, 29 yıldır çocuğu olmayan Şahin ailesinin umudu oldu

Adana'da uzun yıllar doğum olmayan bir ailede 29 yıl sonra prematüre dünyaya gelen ikiz bebeklerden birisi hayatını kaybederken, diğeri yaşama tutundu. Bebeğe gözü gibi bakan aile, ebeveynlere 'umutsuzluğa kapılmayın' çağrısında bulundu.

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İlyas (29) ve Merve (24) Şahin çifti, 1 buçuk sene önce evlendi. Ancak İlyas Şahin’in ailesinde 29 yıldır hiç kimsenin çocuğu olmadığı için çift evlenirken, ‘çocuğumuz acaba olmayacak mı’ korkusu yaşadı. Fakat evlilikten kısa bir süre sonra Merve Şahin ikiz erkek bebeklerine hamile kaldı.

Prematüre doğdular



Ancak çiftin ikiz bebekleri 28 haftalık dünyaya geldi ve Medical Park Seyhan Hastanesi’nde kuvöze alındı. Fakat çiftin bebeklerinden birisi 5 gün sonra yaşam savaşını kaybederken, Nurettin Aslan 2 aylık yaşam savaşını kazandı. Şu anda 5 aylık olan Nurettin Aslan’ın sağlık durumu yerinde ve aile bebeklerine gözleri gibi bakıyor.

“Umudumuz oldu”



29 senedir ailelerinde çocuk olmadığı için büyük bir korkuya kapıldıklarını anlatan baba İlyas Şahin, “Benden sonra ailede hiç çocuk olmamış. Dedem ve nenem hiç torunlarının çocuklarını göremedi. Bu, ailemizde 29 sene sonra ilk doğan bebek. Bizim umudumuz oldu. Kardeşi hayatını kaybetti ancak Nurettin Aslan bizim aslanımız oldu, umudumuz oldu” ifadelerini kullandı.

“Allah onu bizlere bağışladı”



Anne Merve Şahin ise evladı sağlıklı olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “İkiz bebeklerim olmuştu ancak biri hayatını kaybetti. Prematüre doğdular, çok küçüklerdi. Ben Nurettin de hayatını kaybeder diye çok korktum ancak Allah onu bizlere bağışladı. Çok mutluyuz, şu anda hiçbir sağlık sorunu yok. Kontrollerini yaptırıyoruz. Çok sağlıklı. Biz ona gözümüz gibi bakıyoruz” dedi.

“Aslan bebek halen takibimizde”



Medical Park Seyhan Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, “Aslan bebek dünyaya çok erken geldiği için anne karnında tamamlaması gereken süreyi kuvözde destekledik. Hayata tutunmaya çalıştı ve biz sürekli yanında olduk. Ailesi de bebeklerini destekledi. Bugünlere geldik. Aslan bebek halen takibimizde” diye konuştu

“Aileler umutlarını yitirmesin”



Ailelere önerilerde bulunan Prof. Dr. Narlı, “Aileler bebekleri doğmadan önce mutlaka doktorları ile görüşsünler. Bebek doğduktan sonra deneyimli ellerde olduktan sonra hiç korkmasınlar. Kucaklarında olması gereken bebekler kuvözde olunca aileler çok üzülüyorlar. Bu da anne sütünün kesilmesine neden oluyor. Aileler hiçbir zaman umudunu yitirmesin” ifadelerini kullandı.