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Antalya'da silah ticareti yapan kişilere baskın yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da silah ticareti yapan kişilere baskın yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı tabir edilen silah ve 810 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek (Silah Ticareti Yapmak)” suçundan adli işlem yapıldı.

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