Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynadı! Pes dedirten olayda yeni gelişme

Gurbetçiler tarafından Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki bir okula bağışlanan 19 dizüstü bilgisayardan 9 tanesini satarak elde ettiği 4 bin 500 Euro’yu sanal bahislere yatırdığı gerekçesi ile okul müdür vekili hakkında başlatılan soruşturma tamamlanırken devlet memurluğundan çıkarılması istendi.

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Olay, Emirdağ ilçesi Güveçci köyünde yaşandı. İddiaya göre, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar köyden gelen taleple doğrultusunda 19 dizüstü bilgisayar alarak okula bağışladı.

Bir süre sonra Güveçci Ortaokulu Müdür Vekili Mustafa Akyüz ise bilgisayarlardan 9’nu zimmetine geçirip ardından bilgisayarları 4 bin 500 Euro’ya sattı.

Akyüz’ün ardından bu parayı ise sanal bahis sitelerine yatırıp, spor müsabakalarına bahis yaptığı ve parayı kaybettiği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından okul müdürünün izin alarak memleketi Düzce’ye gittiği belirtildi.

Olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma tamamlanırken, raporda ise şu ifadelere yer verildi:

“Emirdağ ilçesi Güveçci Ortaokulu Müdür Vekili olarak görev yaptığı sırada 2023 Yılı Eylül ayı sonunda Güveçci Köyü Güzelleştirme Derneği tarafından Güveçci Ortaokulu’na hibe edilen 19 adet bilgisayardan 8’ini sattığı iddia edilen M.A. hakkında 657 sayılı DMK’nun 125 E-g maddesi gereğince ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası teklif edilmiştir.”