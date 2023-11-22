BIST 8.008
DOLAR 28,82
EURO 31,42
ALTIN 1.851,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynadı! Pes dedirten olayda yeni gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Okula bağışlanan bilgisayarları satıp kumar oynadı! Pes dedirten olayda yeni gelişme

Gurbetçiler tarafından Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki bir okula bağışlanan 19 dizüstü bilgisayardan 9 tanesini satarak elde ettiği 4 bin 500 Euro’yu sanal bahislere yatırdığı gerekçesi ile okul müdür vekili hakkında başlatılan soruşturma tamamlanırken devlet memurluğundan çıkarılması istendi.

Abone ol

Olay, Emirdağ ilçesi Güveçci köyünde yaşandı. İddiaya göre, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar köyden gelen taleple doğrultusunda 19 dizüstü bilgisayar alarak okula bağışladı.

Bir süre sonra Güveçci Ortaokulu Müdür Vekili Mustafa Akyüz ise bilgisayarlardan 9’nu zimmetine geçirip ardından bilgisayarları 4 bin 500 Euro’ya sattı.

Akyüz’ün ardından bu parayı ise sanal bahis sitelerine yatırıp, spor müsabakalarına bahis yaptığı ve parayı kaybettiği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından okul müdürünün izin alarak memleketi Düzce’ye gittiği belirtildi.

Olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma tamamlanırken, raporda ise şu ifadelere yer verildi:

“Emirdağ ilçesi Güveçci Ortaokulu Müdür Vekili olarak görev yaptığı sırada 2023 Yılı Eylül ayı sonunda Güveçci Köyü Güzelleştirme Derneği tarafından Güveçci Ortaokulu’na hibe edilen 19 adet bilgisayardan 8’ini sattığı iddia edilen M.A. hakkında 657 sayılı DMK’nun 125 E-g maddesi gereğince ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası teklif edilmiştir.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Valilik alarm verdi, ekipler teyakkuzda! İstanbul'a pazar günü kar geliyor
Foto Galeri Valilik alarm verdi, ekipler teyakkuzda! İstanbul'a pazar günü kar geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da kumar oynatılan 5 iş yerine işlem yapıldı!
Antalya'da kumar oynatılan 5 iş yerine işlem yapıldı!
Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamura talep arttı, vatandaş aktarın yolunu tuttu
Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamura talep arttı, vatandaş aktarın yolunu tuttu
EURO 2024 kura çekimi: Türkiye 2. torbada yer alacak!
EURO 2024 kura çekimi: Türkiye 2. torbada yer alacak!
Aslan bebek, 29 yıldır çocuğu olmayan Şahin ailesinin umudu oldu
Aslan bebek, 29 yıldır çocuğu olmayan Şahin ailesinin umudu oldu
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü!
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü!
Şanlıurfa'da yüzüstü yatarak motosiklet süren kişi kameraya yansıdı
Şanlıurfa'da yüzüstü yatarak motosiklet süren kişi kameraya yansıdı
Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor!
Kayseri'deki 26 kadın kooperatifi 460 kişiye istihdam sağlıyor!
İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı, 13 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
İstanbul'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
En efektif antrenman dedi kendini yumruklattı! Avşar kızından ayar gecikmedi
En efektif antrenman dedi kendini yumruklattı! Avşar kızından ayar gecikmedi
Diyarbakır Lice'de 111 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır Lice'de 111 kilo esrar ele geçirildi