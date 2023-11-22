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Valilik alarm verdi, ekipler teyakkuzda! İstanbul'a pazar günü kar geliyor

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Valilik alarm verdi, ekipler teyakkuzda! İstanbul'a pazar günü kar geliyor

Meteoroloji’nin tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor. İstanbul Valiliği harekete geçerken; Valisi Davut Gül başkanlığında, “Kış Tedbirleri Toplantısı” ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.

Valilik alarm verdi, ekipler teyakkuzda! İstanbul'a pazar günü kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını güncelledi. İstanbul’da etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından; sıcaklıklar yavaş yavaş mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

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Valilik alarm verdi, ekipler teyakkuzda! İstanbul'a pazar günü kar geliyor

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de İstanbul’da bir kar yağışı daha bekliyor.

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Valilik alarm verdi, ekipler teyakkuzda! İstanbul'a pazar günü kar geliyor

Pazar günü İstanbul'da kar var

İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

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Valilik alarm verdi, ekipler teyakkuzda! İstanbul'a pazar günü kar geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu kış mevsimi kendini iyiden iyiye gösterecek. Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.

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